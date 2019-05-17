Євробачення-2019: всі фіналісти міжнародного конкурсу
17.05.2019
Євробачення-2019 добігає кінця, і вже цієї суботи стане відомо хто стане переможцем. Нагадуємо, що 16 травня ми дізнались імена останніх 10 фіналістів міжнародного конкурсу. Хто боротиметься за заповітне перше місце 18 травня? Читайте в матеріалі.
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У гранд-фіналі виступатимуть 26 учасників:
- Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»
- Данія: Leonora – «Love Is Forever»
- Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»
- Мальта: Michela – «Chameleon»
- Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»
- Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»
- Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
- Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»
- Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»
- Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»
- Греція: Катерина Дуска – «Better Love»
- Білорусь: Зена – «Like It»
- Сербія: Невена Божович – «Круна»
- Кіпр: Тамта – «Replay»
- Естонія: Віктор Крон – «Storm»
- Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
- Австралія: Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»
- Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»
- Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
- Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
- Франція: Bilal Hassani – «Roi»
- Велика Британія: Michael Rice – «Bigger Than Us»
- Італія: Mahmood – «Soldi»
- Німеччина: S!Sters – «Sister»
- Іспанія: Miki – «La Venda»
- Ізраїль: Kobi Marimi – «Home»
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