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Євробачення-2019: всі фіналісти міжнародного конкурсу

17.05.2019

Євробачення-2019 добігає кінця, і вже цієї суботи стане відомо хто стане переможцем. Нагадуємо, що 16 травня ми дізнались імена останніх 10 фіналістів міжнародного конкурсу. Хто боротиметься за заповітне перше місце 18 травня? Читайте в матеріалі.

евровидение 2019

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У гранд-фіналі виступатимуть 26 учасників:

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