Ось і закінчився другий півфінал Євробачення-2019! Хто пройшов у фінал пісенного конкурсу з другої половини виконавців? Які результати голосування від 16.05.2019? Детальніше читайте в матеріалі.

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Сьогодні свої композиції представили учасники з 18 країн: Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія, Азербайджан.

За результатами оцінювання суддів і глядацького голосування від 16.05.2019 у фінал Євробачення-2019 проходять:

Нагадуємо, що фінал Євробачення-2019 відбудеться 18 травня. Дивіться виступи найкращих артистів у прямому ефірі на телеканалі СТБ.

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