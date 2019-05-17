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Євробачення-2019: результати голосування у другому півфіналі

17.05.2019

Ось і закінчився другий півфінал Євробачення-2019! Хто пройшов у фінал пісенного конкурсу з другої половини виконавців? Які результати голосування від 16.05.2019? Детальніше читайте в матеріалі.

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Сьогодні свої композиції представили учасники з 18 країн: Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія, Азербайджан.

евровидение 2019

За результатами оцінювання суддів і глядацького голосування від 16.05.2019 у фінал Євробачення-2019 проходять:

  1. Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»
  2. Данія: Leonora – «Love Is Forever»
  3. Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»
  4. Мальта: Michela – «Chameleon»
  5. Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»
  6. Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»
  7. Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
  8. Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»
  9. Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»
  10. Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»

Нагадуємо, що фінал Євробачення-2019 відбудеться 18 травня. Дивіться виступи найкращих артистів у прямому ефірі на телеканалі СТБ.

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