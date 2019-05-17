Євробачення-2019: прогноз букмекерів на переможця

Після того, як стали відомі всі фіналісти Євробачення-2019, прогнози букмекерів знову змінилися. Однак лідер Дункан Лоуренс впевнено стоїть на своєму першому місці. Хто може зайняти інші призові місця? Про лідерів Євробачення за прогнозами букмекерів читайте в матеріалі.

Букмекери змінили свої прогнози, і це не дивно, адже стали відомі всі учасники фіналу. Нагадуємо, що 18 травня на сцені Тель-Авіва виступить 26 конкурсантів. На першому місці, на думку букмекерів, впевнено тримається Дункан Лоуренс з Нідерландів. Ба більше, головний фаворит Євробачення-2019 після свого вдалого виступу відірвався від конкурентів просто на недосяжну відстань. Згідно з прогнозами букмекерів, у відсотковому співвідношенні ймовірність на його перемогу становить 46%.

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Для порівняння: Австралія, яка зараз в рейтингу стоїть на другому місці, має всього лише 12% на виграш у Євробаченні. Але знову ж таки, не варто забувати, що букмекери не впливають кінцевий результат міжнародного конкурсу.

З другої на третю позицію опустився виконавець зі Швеції Джон Лундвік. Його шанси на перемогу, на думку букмекерів, становлять 7%.

Шанси на перемогу інших країн-учасниць ви можете побачити нижче:

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