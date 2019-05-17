Євробачення 2019: порядок виступів учасників у фіналі
17.05.2019
Вже завтра відбудеться фінал Євробачення-2019. За перемогу в міжнародному конкурсі буде боротися 26 країн-учасниць. У якому порядку будуть виступати конкурсанти Євробачення? Читайте в матеріалі.
Більше на тему: Євробачення-2019: всі пісні учасників фіналу міжнародного конкурсу
Організатори Євробачення-2019 стверджують, що складали список виступів за жанром музики, за використанням реквізиту, кількістю людей, які будуть виходити на сцену і інші аспекти.
Порядок виступів учасників у фіналі:
- Мальта
- Албанія
- Чехія
- Німеччина
- Росія
- Данія
- Сан-Марино
- Північна Македонія
- Швеція
- Словенія
- Кіпр
- Нідерланди
- Греція
- Ізраїль
- Норвегія
- Великобританія
- Ісландія
- Естонія
- Білорусь
- Азербайджан
- Франція
- Італія
- Сербія
- Швейцарія
- Австралія
- Іспанія
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+