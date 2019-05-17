Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення 2019: порядок виступів учасників у фіналі

17.05.2019

Вже завтра відбудеться фінал Євробачення-2019. За перемогу в міжнародному конкурсі буде боротися 26 країн-учасниць. У якому порядку будуть виступати конкурсанти Євробачення? Читайте в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: всі пісні учасників фіналу міжнародного конкурсу
евровидение 2019

Організатори Євробачення-2019 стверджують, що складали список виступів за жанром музики, за використанням реквізиту, кількістю людей, які будуть виходити на сцену і інші аспекти. 

Порядок виступів учасників у фіналі:

  1. Мальта
  2. Албанія
  3. Чехія
  4. Німеччина
  5. Росія
  6. Данія
  7. Сан-Марино
  8. Північна Македонія
  9. Швеція
  10. Словенія
  11. Кіпр
  12. Нідерланди
  13. Греція
  14. Ізраїль
  15. Норвегія
  16. Великобританія
  17. Ісландія
  18. Естонія
  19. Білорусь
  20. Азербайджан
  21. Франція
  22. Італія
  23. Сербія
  24. Швейцарія
  25. Австралія
  26. Іспанія

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати