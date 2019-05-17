Євробачення 2019: порядок виступів учасників у фіналі

Вже завтра відбудеться фінал Євробачення-2019. За перемогу в міжнародному конкурсі буде боротися 26 країн-учасниць. У якому порядку будуть виступати конкурсанти Євробачення? Читайте в матеріалі.

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Організатори Євробачення-2019 стверджують, що складали список виступів за жанром музики, за використанням реквізиту, кількістю людей, які будуть виходити на сцену і інші аспекти.

Порядок виступів учасників у фіналі:

Мальта Албанія Чехія Німеччина Росія Данія Сан-Марино Північна Македонія Швеція Словенія Кіпр Нідерланди Греція Ізраїль Норвегія Великобританія Ісландія Естонія Білорусь Азербайджан Франція Італія Сербія Швейцарія Австралія Іспанія

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