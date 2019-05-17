Майкл Райс представлятиме Велику Британію на 64-му міжнародному конкурсі Євробачення. Нагадуємо, що торік Райс став переможцем у першій частині вокального конкурсу BBC One «All Together Now». Детальніше про виконавця – в матеріалі.

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Майкл Райс (Michael Rice) – «Bigger than Us»

<b>Майкл Райс</b>

Майкл Райс

Народився 25 жовтня 1997 р. (21 рік)

Англійський виконавець Майкл Райс (Michael Rice) представлятиме Велику Британію на конкурсі Євробачення-2019. Музична кар’єра Райса почалася у 2014 році. Майкл був фанатом міжнародного конкурсу з самого дитинства. Він привернув до себе увагу публіки і став справжньою зіркою після того, як його відео на YouTube зібрало понад чверть мільйона переглядів.

Молодий співак Майкл Райс брав участь в «Х-фактор»-11 у Великій Британії. На конкурсі музикант виконав композицію Вітні Х’юстон – «I Look to You».

З головних досягнень музиканта варто особливо виділити перемогу в першій серії BBC One «All Together Now» минулого року.

Майкл Райс (Michael Rice) – «I Look To You» (cover Whitney Houston)

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У 2019 році Майкл представить Великобританію на Євробаченні з піснею «Bigger than Us» («Більше, ніж ми»). Автори композиції – Лорелла Баркер, Анна-Клара Фолін, Джон Лундвік, Джонас Тандер.

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