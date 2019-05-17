На Євробаченні-2019 від Франції виступатиме шанувальник Кончіти Вурст – Білал Ассані. Саме під її впливом музикант з 15 років створював нове «я». А зараз він боротиметься за перемогу в найбільшому пісенному конкурсі Європи. Більше про Білала Ассані читайте в матеріалі.

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Білал Ассані (Bilal Hassani) – «Roi»

Білал Ассані

Народився 9 вересня 1999 р. (19 років)

Білал Ассані – співак і відеоблогер. Популярність здобув завдяки відео на своєму YouTube-каналі. Творча діяльність співака стартувала з 2015 року. На той час Білал Ассані вирішив взяти участь у шоу «The Voice Kids» -2 і з легкістю потрапив на проект в команду співака і композитора Патріка Фьорі.

У 2018 році Білал був серед учасників нацвідбору «Destination Eurovision» і вже 20 грудня шанувальники почули уривок його конкурсної композиції «Roi» («Король»). До слова, пісня написана зірковим дуетом «Madame Monsieur». Саме ці музиканти представляли Францію на Євробаченні-2018 в Ліссабоні.

Вже через місяць відео на пісню «Roi» досягло майже 5 мільйонів переглядів. 26 січня блогер-андрогін в «Destination Eurovision» посів перше місце з восьми. Білал отримав 50 балів від журі, 150 – від глядачів.

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Білал Ассані з минулого року піддається расистським і гомофобним атакам. Нагадуємо, що зірка в 2017 році публічно заявив про свою гомосексуальну орієнтацію. Музикант навіть отримував погрози смерті в соціальних мережах. ЛГБТ-організації «Urgence Homophobie» і «Stop Homophobie» об’єднали свої зусилля, щоб припинити знущання над молодим артистом і подали в суд на всіх, хто ображав Білала.

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