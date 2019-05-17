Євробачення-2019: Мадонна виступить у фіналі з новою піснею
Мадонна прилетіла до Ізраїлю в день першого півфіналу. Поп-діва прибула в Тель-Авів на приватному літаку мільярдера у супроводі 135 осіб. На музичному конкурсі Євробачення-2019 Мадонна порадує шанувальників новою піснею. Більше читайте в матеріалі.
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Приїзд Мадонни був під питанням через розбіжності з організаторами. Але сторони все ж домовилися про виступ зірки на Євробаченні-2019. Фінансувати її приїзд погодився канадсько-ізраїльський мільярдер Сільван Адамс.
Поп-діва прибула в Тель-Авів у супроводі своєї команди, яка складається з 135 осіб. Зараз зірка щосили готується до перфомансу.
Напередодні виступу на Євробаченні-2019 зірка представила нову пісню під назвою «Future», записану спільно з реп-виконавцем Quavo. Ймовірно, саме з цією композицією Мадонна вийде на сцену головного музичного конкурсу Європи.
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Швидше за все поп-діва з’явиться в епатажному костюмі з пов’язкою на обличчі. Саме в такому вбранні вона готується до виступу на Євробаченні-2019: