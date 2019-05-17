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Євробачення-2019: хто пройшов у фінал 16.05.2019

17.05.2019

Сьогодні, 16 травня, підійшов до кінця другий півфінал Євробачення-2019. Свої композиції представили учасники з 18 країн: Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія, Азербайджан.

Більше на тему: Євробачення-2019: хто пройшов у фінал 14.05.2019
евровидение 2019У фінал конкурсу Євробачення-2019 пройшли 10 представників:

 

 

  1. Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»
  2. Данія: Leonora – «Love Is Forever»
  3. Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»
  4. Мальта: Michela – «Chameleon»
  5. Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»
  6. Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»
  7. Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
  8. Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»
  9. Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»
  10. Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»

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