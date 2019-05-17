Євробачення-2019: хто пройшов у фінал 16.05.2019
17.05.2019
Сьогодні, 16 травня, підійшов до кінця другий півфінал Євробачення-2019. Свої композиції представили учасники з 18 країн: Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія, Азербайджан.
Більше на тему: Євробачення-2019: хто пройшов у фінал 14.05.2019
У фінал конкурсу Євробачення-2019 пройшли 10 представників:
- Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»
- Данія: Leonora – «Love Is Forever»
- Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»
- Мальта: Michela – «Chameleon»
- Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»
- Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»
- Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
- Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»
- Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»
- Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»
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