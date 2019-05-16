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В 11 випуску «Холостяк»-9 дівчата познайомляться з батьками Нікіти

16.05.2019

11 випуск проекту «Холостяк»-9 стане найбільш хвилюючим для трьох дівчат. Нікіта Добринін вибрав тих, з ким готовий познайомити своїх батьків. Софія, Ліля і Даша приїдуть в будинок головного героя, щоб сподобатися найближчим людям Холостяка. Однак чи вдасться їм це – дізнаємося цієї п’ятниці, 17.05.2019, на телеканалі СТБ.

никита добрынин и мама

В 11 випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:

  1. Чиї наміри шокують маму Нікіти Добриніна?
  2. Яка учасниця сподобається і запам’ятається батькам чоловіка?
  3. Чому розплачеться найближча людина Холостяка?
  4. Ким насправді доводиться Нікіті його найкраща подруга?
  5. І головне: хто потрапить у фінал дев’ятого сезону проекту «Холостяк»?

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Не пропустіть інтригуючий і хвилюючий 11-й випуск найромантичнішого реаліті країни «Холостяк» 9 сезон. Хто залишить проект за крок до фіналу і чи вплине на рішення Нікіти думка батьків – дізнаємося цієї п’ятниці, 17.05.2019, на телеканалі СТБ о 20:00.

Video: В 11 випуску «Холостяк»-9 дівчата познайомляться з батьками Нікіти

У 11 випуску проекту Холостяк 9 сезон учасниці познайомляться з батьками Нікіти Добриніна. Не пропустіть 11 випуск проекту Холостяк 2019 вже у п'ятницю, 17.05.2019

Video: В 11 випуску «Холостяк»-9 дівчата познайомляться з батьками Нікіти

У 11 випуску проекту Холостяк 9 сезон учасниці познайомляться з батьками Нікіти Добриніна. Не пропустіть 11 випуск проекту Холостяк 2019 вже у п'ятницю, 17.05.2019

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