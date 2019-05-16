В 11 випуску «Холостяк»-9 дівчата познайомляться з батьками Нікіти
16.05.2019
11 випуск проекту «Холостяк»-9 стане найбільш хвилюючим для трьох дівчат. Нікіта Добринін вибрав тих, з ким готовий познайомити своїх батьків. Софія, Ліля і Даша приїдуть в будинок головного героя, щоб сподобатися найближчим людям Холостяка. Однак чи вдасться їм це – дізнаємося цієї п’ятниці, 17.05.2019, на телеканалі СТБ.
В 11 випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:
- Чиї наміри шокують маму Нікіти Добриніна?
- Яка учасниця сподобається і запам’ятається батькам чоловіка?
- Чому розплачеться найближча людина Холостяка?
- Ким насправді доводиться Нікіті його найкраща подруга?
- І головне: хто потрапить у фінал дев’ятого сезону проекту «Холостяк»?
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Не пропустіть інтригуючий і хвилюючий 11-й випуск найромантичнішого реаліті країни «Холостяк» 9 сезон. Хто залишить проект за крок до фіналу і чи вплине на рішення Нікіти думка батьків – дізнаємося цієї п’ятниці, 17.05.2019, на телеканалі СТБ о 20:00.
Video: В 11 випуску «Холостяк»-9 дівчата познайомляться з батьками НікітиУ 11 випуску проекту Холостяк 9 сезон учасниці познайомляться з батьками Нікіти Добриніна. Не пропустіть 11 випуск проекту Холостяк 2019 вже у п'ятницю, 17.05.2019
Video: В 11 випуску «Холостяк»-9 дівчата познайомляться з батьками НікітиУ 11 випуску проекту Холостяк 9 сезон учасниці познайомляться з батьками Нікіти Добриніна. Не пропустіть 11 випуск проекту Холостяк 2019 вже у п'ятницю, 17.05.2019
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