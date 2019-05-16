Слава Красовська: Окремий кайф — робота з нашими чотирилапими акторами

Українська актриса Слава Красовська знялася у серіалі «Доньки-матері» виробництва Vaverka production. Сьогодні Слава розповіла про найкращих партнерів на знімальному майданчику. З ким Славі працювалося найкраще? І чому артистка мріє завести собаку? Читайте у матеріалі!



Більше на тему: Слава Красовська розповіла, що залишилося за кадром у серіалі «Доньки-матері»

Зірка костюмованої мелодрами «Кріпосна» Слава Красовська знялася у доброму серіалі для всієї сім’ї — «Доньки-матері». Актриса зіграла смішну, добродушну, але злегка безвідповідальну Марину.

Персонаж Слави — молода сексуальна дівчина, у яку закоханий головний герой серіалу. Марина симпатизує багатьом чоловікам. Вона завжди відкрита для допомоги, особливо якщо це потрібно близьким людям. Дівчина часто піддається емоціям, тому іноді може робити необдумані вчинки.

Більше на тему: Слава Красовська відкрила таємниці своєї героїні у серіалі «Доньки-матері»

«Окремий кайф — це робота з нашими чотирилапими акторами! Коли я вперше побачила в напівтемряві павільйону виконавця ролі Санича — ірландського вовкодава, — то неабияк злякалася. Але собака виявився ласкавим та слухняним і навіть відгукувався на слово «булочка». Проте найбільшою моєю любов’ю у цьому проекті стала коргі Ося. Тепер мрію завести собі собаку такої ж породи».

Більше на тему: Слава Красовська про любов та ненависть в костюмованій мелодрамі «Кріпосна»

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ