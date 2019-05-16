Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Слава Красовська: Окремий кайф — робота з нашими чотирилапими акторами

16.05.2019

Українська актриса Слава Красовська знялася у серіалі «Доньки-матері» виробництва Vaverka production. Сьогодні Слава розповіла про найкращих партнерів на знімальному майданчику. З ким Славі працювалося найкраще? І чому артистка мріє завести собаку? Читайте у матеріалі!

слава красовская

Більше на тему: Слава Красовська розповіла, що залишилося за кадром у серіалі «Доньки-матері»

Зірка костюмованої мелодрами «Кріпосна» Слава Красовська знялася у доброму серіалі для всієї сім’ї — «Доньки-матері». Актриса зіграла смішну, добродушну, але злегка безвідповідальну Марину.

Персонаж Слави — молода сексуальна дівчина, у яку закоханий головний герой серіалу. Марина симпатизує багатьом чоловікам. Вона завжди відкрита для допомоги, особливо якщо це потрібно близьким людям. Дівчина часто піддається емоціям, тому іноді може робити необдумані вчинки.

слава красовская

Більше на тему: Слава Красовська відкрила таємниці своєї героїні у серіалі «Доньки-матері»

 Марина обожнює тварин, через це й пішла працювати у ветеринарну клініку. Виявляється, актриса Слава Красовська теж у захваті від них:

«Окремий кайф — це робота з нашими чотирилапими акторами! Коли я вперше побачила в напівтемряві павільйону виконавця ролі Санича — ірландського вовкодава, —  то неабияк злякалася. Але собака виявився ласкавим та слухняним і навіть відгукувався на слово «булочка». Проте найбільшою моєю любов’ю у цьому проекті стала коргі Ося. Тепер мрію завести собі собаку такої ж породи».

Більше на тему: Слава Красовська про любов та ненависть в костюмованій мелодрамі «Кріпосна»

 Слава Красовська — талановита актриса, яка у костюмованій мелодрамі «Кріпосна» перевтілилась у вперту та гостру на язик Галю. І вже цієї осені у другому сезоні масштабного серіалу ми дізнаємося, як складеться доля улюбленої героїні.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати