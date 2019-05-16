Талановита артистка Наталія Васько зіграла головну роль у серіалі «Доньки-матері». Також улюблену актрису ми вже зовсім скоро побачимо у костюмованій мелодрамі «Кріпосна». Чому Наталія погодилася зніматися у стрічці «Доньки-матері»? Та які стосунки у неї з донькою у реальному житті? Читайте просто зараз у нашому матеріалі!

Більше на тему: Слава Красовська: Окремий кайф — робота з нашими чотирилапими акторами

Наталіє, чим вас зацікавив серіал «Доньки-матері»? Чому ви погодилися зніматися в цій картині?

Така історія не може бути нецікавою: тема сім’ї, конфлікт стосунків між батьками і дітьми, чоловіком і дружиною, кохання, непорозуміння і зради — це все знайоме нам усім. Хотілося через героїню Наталю трішки поділитися і своїм досвідом, досвідом помилок та мудрих вчинків. У сценарії серіалу «Доньки-матері» багато моментів, які сходяться з моїм реальним життям. І стосунки з донькою, і якась схожість у сприйнятті чоловіків, можливо, не на 100%, але збіги є. Я теж буду сто разів просити вибачення за запізнення, хвилюватися за всіх та приймати багато речей близько до серця. Я вдячна Дмитрові Танковичу, що він ризикнув представити глядачеві іншу Наталю Васько. Не жінку-вамп, а ніжну, добру, трохи невпевнену у собі, але цим і прекрасну Наталію Ковалевич.

А чим ви відрізняєтесь від Наталки, яку ми бачимо у серіалі «Доньки-матері»?

Отакої! Тільки назвала вам подібності і тепер, як кажуть, «назвіть 10 відмінностей» (сміється. — Прим. ред.). Скажу одне: якби я була директором гімназії, то не була б аж настільки толерантна. І мій характер був би не таким м’яким, у мене всі ходили би на перервах парами і по струнці.

Більше на тему: Дмитро Танкович розповів про створення серіалу для всієї родини

Олександр Кобзар — ваш серіальний чоловік. Які у вас з ним стосунки за кадром?

Олександр з тих акторів, з якими почуваєшся впевнено на майданчику. З ним не страшно знімати відверті сцени. Він тонкий, інтелігентний партнер. Словом, професіонал своєї справи. Вміє зберігати енергію і в момент команди режисера «Почали!» перетворювати цю енергію у справжнє життя в кадрі. Мені взагалі пощастило з партнерами, бо Олег Савкін теж заслуговує найкращої оцінки! Круті мені зустрілися чоловіки, класні дочка та її хлопець, класна його мама, моя серіальна мама, подруга і всі, хто знімався у серіалі «Доньки-матері».

У серіалі ваша героїня дуже хвилюється за свою дитину. А як ви спілкуєтесь із донькою у реальному житті?

Я — мама, і це нормально — хвилюватися за своє дитя! І теж, як у серіалі, я дратую доньку своєю надмірною опікою, хочу перестрахувати кожен її крок, «підстелити соломку», а це часто віддаляє наших дітей від нас. Батьки бояться зізнаватися собі, що наші діти виросли і час відпускати їх у доросле життя…

Більше на тему: Богдан Буйлук про секрети перевтілення в серіалі «Доньки-матері»

Напевно, ще й тим ця роль мені дорога і важлива, що я можу поговорити і зі своєю донькою про те, про що досі не наважуюсь сказати у реальному житті, пояснити деякі речі та попросити пробачення. Вона, читаючи ці слова, напевно, вже злиться на мене. От нічого нас не змінює, горе-батьки. Одна надія на розуміння наших мудрих та прекрасних дітей.

Чому повинен навчити глядачів серіал «Доньки-матері»?

Думаю, вчити ми нікого не будемо. А історія серіалу «Доньки-матері» про нас усіх: про наші недоліки, негаразди, розбіжності, непорозуміння, страхи і непрості життєві ситуації. Про те, що завжди можна покластися один на одного, отримати підтримку, тепло рідних і люблячих людей — і в цьому основний меседж, як на мене. Ми намагалися бути чесними самі з собою, тому сподіваюся, що серіал «Доньки-матері» знайде місце у серцях наших глядачів.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ