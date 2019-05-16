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Канни 2019: дружина Венсана Касселя на червоній доріжці Каннського фестивалю

16.05.2019

Дружина французького актора Венсана Касселя модель Тіна Кунакі вперше вийшла у світ через місяць після пологів. Читайте подробиці, а також дивіться фотодобірку модних виходів молодої мами на червоній доріжці Каннського фестивалю 2019. 

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На червоній доріжці ефектно з’явилася молода мама, дружина Венсана Касселя красуня Тіна Кунакі. Саме Каннський кінофестиваль вона вибрала для першого виходу у світ через місяць після народження дочки Амазоні. Модель була в чорній довгій сукні з оксамиту і сатину, яка вигідно підкреслила її ідеальну фігуру.

Жена Венсана Касселя тина кунаки

Жена Венсана Касселя тина кунаки

Жена Венсана Касселя тина кунаки

Жена Венсана Касселя тина кунаки

Також напередодні виходу на червону доріжку Тіну бачили на набережній Круазетт під час прогулянки з подругою. Вона була в легкій квітчастій сукні і з неймовірною посмішкою.

Жена Венсана Касселя тина кунаки

Жена Венсана Касселя тина кунаки

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Крім того, Тіна Кунакі в Каннах для підтримки коханого чоловіка  25 травня Венсан Кассель у складі знімальної групи представлятиме новий фільм «Hors normes».

Джерело фото: Getty Images

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