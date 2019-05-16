Канни 2019: дружина Венсана Касселя на червоній доріжці Каннського фестивалю
Дружина французького актора Венсана Касселя модель Тіна Кунакі вперше вийшла у світ через місяць після пологів. Читайте подробиці, а також дивіться фотодобірку модних виходів молодої мами на червоній доріжці Каннського фестивалю 2019.
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На червоній доріжці ефектно з’явилася молода мама, дружина Венсана Касселя красуня Тіна Кунакі. Саме Каннський кінофестиваль вона вибрала для першого виходу у світ через місяць після народження дочки Амазоні. Модель була в чорній довгій сукні з оксамиту і сатину, яка вигідно підкреслила її ідеальну фігуру.
Також напередодні виходу на червону доріжку Тіну бачили на набережній Круазетт під час прогулянки з подругою. Вона була в легкій квітчастій сукні і з неймовірною посмішкою.
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Крім того, Тіна Кунакі в Каннах для підтримки коханого чоловіка — 25 травня Венсан Кассель у складі знімальної групи представлятиме новий фільм «Hors normes».
Джерело фото: Getty Images