Канни 2019: новий фільм Джима Джармуша відкрив Каннський кінофестиваль

З 14 травня стартував Каннський кінофестиваль 2019 і відкрив престижну подію новий фільм Джима Джармуша «Мертві не вмирають». Читайте подробиці.

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Конкурсна програма 72-го Каннського кінофестивалю почалася прем’єрою фільму жахів від культового американського режисера Джима Джармуша «Мертві не вмирають». В зомбі-комедії знялися Білл Мюррей, Стів Бушемі, Тільда Суїнтон, Адам Драйвер, Денні Гловер, Том Вейтс, Іггі Поп і Селена Гомес.

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Рука режисера відчувається крізь весь фільм. Але якби таку картину зняв будь-хто інший, її б навіть не дивилися. Коли це Джармуш – фільм стає відкриттям Каннського кінофестивалю. Фільм буде боротися в основному конкурсі за «Золоту пальмову гілку».

Незважаючи на те, що обіцяний пародійний зомбі-хорор вийшов досить серйозним, почуття гумору майстра нікуди не поділося:

– Закінчиться все дуже погано. – Звідки така впевненість? – Я читав сценарій…

Дія розгортається в містечку Сентрвіль. Герої — місцеві поліцейські (Білл Мюррей, Адам Драйвер, Хлоя Севіньї), яким доведеться боротися з нашестям зомбі.

На Лазурний берег режисер приїхав у компанії головних героїв: Білла Мюррея, Тільди Свінтон, Селени Гомес, Адама Драйвера. На конференції, присвяченій фільму, група відповідала на запитання журналістів. Не всі критики сприйняли фільм позитивно, але Джармуша це нітрохи не бентежило. Він розповів, що надихався класичним хоррором Джорджа Ромеро «Ніч живих мерців» та іншими жахами:

«Я більше фанат вампірів, ніж зомбі. Є багато режисерів фільмів жахів, яких я люблю, – такі як Сема Реймі та фільми Джона Карпентера».

Також порушили питання про жінок-режисерів, яких зазвичай у програмі немає або дуже мало. Тільда Суїнтон серйозно висловила свою думку, згадавши українського режисера Кіру Муратову як приклад сильного режисера-жінки:

«У нас величезна кількість жінок-режисерів. Питання в тому, чому ми про них забуваємо?»

Також один з журналістів поставив питання соціальних мереж, поставивши його власниці найбільшої кількості підписників (понад 150 млн) Селені Гомес: яка ж мета у цього перед суспільством? Сама Селена володіє величезною аудиторією людей, що робить її відповідальною за безпеку користувачів. Співачка вважає, що соціальні мережі досягли пікової точки та їх вже ніяк не зробити безпечніше.

«Я вдячна за те, що маю власну платформу. Я не викладаю багато безглуздих фото. Як на мене, пости повинні бути зі змістом».

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Дивіться трейлер фільму «Мертві не вмирають» просто зараз!

Джерело фото: Getty Images

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