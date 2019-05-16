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Канни 2019: фотодобірка другого дня Каннського кінофестивалю

16.05.2019

Завершився другий день Каннського кінофестивалю 2019, який запам’ятався не тільки сильною конкурсною програмою, а й зоряними вбраннями на червоній доріжці. Дивіться добірку фото найкращих образів просто зараз!

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Ель Фаннінг

Эль Фаннинг канны 2019

Эль Фаннинг канны 2019

Ембер Хьорд

Эмбер Херд канны 2019

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Джуліанна Мур

Джулианна Мур канны 2019

Джулианна Мур канны 2019

Карла Бруні

Карла Бруни канны 2019

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Арая Харгейт

Арайя Харгейт канны 2019

Джерело фото: REUTERS, Getty Images, facebook Festival de Cannes

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