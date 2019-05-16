Канни 2019: Елтон Джон з’явився на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Сьогодні, 16 травня, сер Елтон Джон з’явився на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2019, щоб представити біографічний фільм «Рокетмен». Робота не увійшла до конкурсної програми, але вже привернула увагу гостей фестивалю та журналістів. Читайте докладніше.

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Сьогодні ввечері, 16 травня, відбудеться прем’єра позаконкурсного фільму «Рокетмен». Біографічний музичний фільм режисера Декстера Флетчера, розповідає про життя музиканта Елтона Джона. Хоча спродюсований самим виконавцем і його чоловіком Девідом Фернішем фільм, не увійшов до конкурсної програми, але вже привернув увагу гостей фестивалю та журналістів.

Вдень головні герої вже позували на офіційному фотоколлі, а ввечері пройдуться по червоній доріжці. Обіцяють, що це буде не звичайний фільм, а фентезі-мюзикл. Вже сьогодні гості переконаються в словах самого Елтона Джона.

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Спочатку співак розглядав на роль себе Джастіна Тімберлейка і вважав, що саме він повинен зіграти його. У підсумку головну роль виконав 29-річний британський актор Терон Еджертон.

Дивіться трейлер біографічного фільму про Елтона Джона «Рокетмен» просто зараз!

Джерело фото: Getty Images, facebook Festival de Cannes

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