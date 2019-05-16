Якщо ви не знаєте, як провести 16 травня 2019 року, то читайте наш гороскоп на сьогодні. Він допоможе розібратися і налаштуватися на правильну хвилю.

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Овен

Будь-які операції з грошима в цей день пройдуть успішно! Ви хочете купити квартиру? Купуйте! Продати квартиру? Продавайте! Хочете взяти кредит або борг у друзів? Також вдало все пройде. Не хвилюйтесь.

Телець

Якщо берете участь в якомусь судовому процесі, то знайте, що він, швидше за все, вирішиться на вашу користь. Ви обов’язково досягнете справедливості. Але! Це буде тривалий процес, і все не пройде легко і гладко.

Близнюки

Було б добре, якби сьогодні вам вдалося зникнути для всього світу. Вимкнути телефон і не заходити в інтернет. Побути наодинці з собою і розібратися у своїх думках. Ось, що насправді потрібно зараз Близнюкам, а не оце от все.

Рак

Сьогодні вас цілком може відвідати ідея, яка змінить ваше життя і життя близьких вам людей на краще! Ось тільки вам буде складно донести її до інших, тому що вони звикли жити у своєму світі і не виходити із зони комфорту.

Лев

В особистому житті Левів все круто. У вас вийде поговорити відверто і зрозуміти один одного сьогодні. Ваші плани на майбутнє явно збігаються і ви рухаєтеся в одному напрямку, так тримати!

Діва

У цей життєвий період вам буде все вдаватися. Ви прийдете до однієї з цілей, які ставили собі на рік. Всі навколо будуть дивуватися, як вам це вдалося, але ви то знаєте, що заслужили!

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Терези

Не бійтеся брати на себе ініціативу в роботі. У вашому випадку вона не карається, а навіть навпаки, буде заохочена. Якщо потрібно, захищайте інтереси ваших колег, вони точно таке оцінять. Та й взагалі, ви зараз набираєте оборотів у роботі.

Скорпіон

Сьогодні у вас може бути зустріч. І знаєте, зірки говорять, що вона буде одночасно романтичною і діловою. Що ви вже собі таке задумали, Скорпіони?

Стрілець

Ваші думки постійно повертаються в дитинство. Згадайте, про що ви мріяли в дитинстві? Чого хотіли досягти? Може, настав час втілити дитячу мрію в реальність?

Козеріг

Швидше за все, ви отримаєте сьогодні запрошення від друзів на якесь круте свято або навіть весілля. А там… там вам навіть можуть освідчитися в почуттях або зробити пропозицію, тож не смійте відмовлятися!

Водолій

Все, що пов’язано з нерухомістю, пройде сьогодні якнайкраще. Бронюйте готель саме сьогодні. Укладайте угоду по квартирі саме сьогодні. Все пройде вдало!

Риби

Як щодо відвідати захід міжнародного характеру? Зірки говорять, що саме там вас чекає успіх і вам точно все сподобається. Задумайтесь.

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