Другий півфінал Євробачення-2019 відкривала Србуї Саргсян з піснею «Walking Out» від Вірменії. Як виступила молода та яскрава учасниця на міжнародному пісенному конкурсі? Яке місце прогнозують букмекери Вірменії? І як прокоментував виступ Сергій Притула – читайте в матеріалі.

Співачка брала участь у багатьох пісенних конкурсах. Посіла друге місце у «Х-факторі» Вірменії, а також приїжджала підкорювати Україну своїм вокалом. У 2018 році твердо вирішила представити свою країну на міжнародному пісенному конкурсі.

Србуї Саргсян витягнула перший номер на жеребкуванні, тому Вірменія відкривала другий півфінал Євробачення-2019. Пісня «Walking Out» відрізнилася від інших конкурсних композицій своїм сучасним звучанням і ритмом.

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Незважаючи на безліч позитивних коментарів у мережі, а також підтримку сусідніх країн, букмекери не прогнозують Вірменії потрапити у п’ятірку лідерів. Однак все ще може змінитися.

Під час виконання композиції, на сцені з’являлися вогняні спалахи. Безсумнівно, часто використовуваний трюк, за допомогою якого багато країн перемагали музичний конкурс. Чи допоможе це Србуї Саргсян привезти пісенний конкурс до Вірменії – дізнаємося в фіналі Євробачення-2019.

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А ось Сергій Притула прокоментував виступ Вірменії двояко. Пісня сподобалася, проте нагадала відомий хіт групи Imagine Dragons «Believer».



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