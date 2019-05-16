Вже сьогодні о 22:00 на телеканалі СТБ – другий півфінал Євробачення-2019. За місце у фіналі боротимуться учасники від таких країн: Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія, Азербайджан. Анонс Євробачення-2019 дивіться у матеріалі.

Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019

Сьогодні пройде другий півфінал Євробачення-2019. На телеканалі СТБ о 22:00 шанувальники міжнародного конкурсу зможуть оцінити виступи всіх учасників другого півфіналу. Нагадуємо, що на сцені Євробачення боротимуться за участь у фіналі 18 конкурсантів.

Video: Євробачення-2019: другий півфінал міжнародного конкурсу (Анонс) Євробачення 2019 - найбільший музичний конкурс Європи, який стартує 16.05.2019 в Тель-Авіві. Не пропустіть прямі трансляції конкурсу Євробачення 2019 на телеканалі СТБ

Після першого півфіналу змінилися і ставки букмекерів. Зараз в трійку лідерів входять такі учасники: Дункан Лоуренс – Нідерланди, Джон Лундвік – Швеція, Кейт Міллер-Хейдке – Австралія. До слова, Дункан и Джон виступатимуть у другому півфіналі.

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