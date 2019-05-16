Швейцарію на міжнародному конкурсі представить співак і автор пісень з Берна Лука Хенні (Luca Hänni). Популярність до виконавця прийшла ще у 2012 році після участі в 9 сезоні «Deutschland Sucht Den Superstar». Детальніше про учасника Євробачення-2019 читайте в матеріалі.

Дивитись онлайн Євробачення 2019 – другий півфінал від 16.05.2019

Luca Hänni – «She Got Me»

<b>Лука Хенні</b>

Лука Хенні

Народився 8 жовтня 1994 р. (24 роки)

Лука Хенні народився в сім’ї музикантів, тому і вибір його професії був очевидним. Перший музичний інструмент, яким опанував артист, – ударні. Після цього він освоїв фортепіано, гітару і вокал. Лука почав будувати сольну кар’єру ще в 2012 році, коли йому було всього 17 років. Саме тоді він став переможцем у німецькій версії «Pop Idol».

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Дебютний сингл Луки зайняв 1 місце в топ-чартах Німеччини, Австрії, Швейцарії. Після цього музикант отримав справжню популярність і відправився на великі гастролі, брав участь у масштабних фестивалях, телешоу. Артист вже встиг виграти такі музичні нагороди: Swiss Music Award і Kids ‘Choice Award.

Цього року співак Лука Хенні представить Швейцарію на Євробаченні-2019 з піснею «She Got Me». Відомо, що конкурсну композицію музикант написав разом із командою національних і міжнародних композиторів. Родзинкою треку є його ритмічні та близькосхідні елементи.

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