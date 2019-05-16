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Євробачення-2019: від Норвегії виступить KEiiNO з піснею «Spirit in the Sky»

16.05.2019

Норвегію представить гурт KEiiNO з композицією «Spirit in the Sky». Музиканти виступатимуть у Тель-Авіві в другому півфіналі 16 травня. Детальніше про конкурсну пісню учасників Євробачення-2019 і про гурт – в матеріалі.

Євробачення 2019: дивитись онлайн-трансляцію другого півфіналу від 16 травня 2019

 

євробачення 2019 норвегія

Фото взято з джерела: instagram.com/keiinomusic

KEiiNO – «Spirit in the Sky»

До складу норвезького гурту KEiiNO входять саамський репер Фред-Рене Бульо і співаки Том Х’юго Хермансен і Олександра Ротан. Започаткували колектив Том і Алекс Олссон. Саме вони склали нарис пісні, головною ідеєю якої є боротьба за рівні права незалежно від етнічної приналежності, гендерної ідентичності, сексуальності.

Норвезько-саамский гурт поєднує у своїй творчості поп, електроніку, танцювальну музику і йойк.

У травні KEiiNO представлятиме Норвегію на Євробаченні-2019 з композицією «Spirit in the Sky». У конкурсній пісні музиканти поєднали англійську і саамську мови, а також поп-музику і йойк.

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Відомо, що за право представляти Норвегію змагалося 10 виконавців на «Melodi Grand Prix 2019».

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