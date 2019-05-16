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Євробачення-2019: як виступила учасниця від Румунії Естер Піоні

16.05.2019

Учасниця Євробачення-2019 від Румунії виступила під номером 6 з піснею «On a Sunday». Естер Піоні (Ester Peony) вважає, що їй випала велика честь представляти країну. Чи змогла вона заспівати на всі 100%, чи вдалося їй створити гармонійний образ? Читайте в матеріалі.

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євробачення 2019

Фото взято з джерела: eurovosion.tv

Естер Піоні, вона ж Олександра Крецу, перемогла в румунському національному відборі на пісенний конкурс Євробачення 17 лютого 2019 року. Спочатку дівчина навіть не могла повірити в те, що саме вона змогла отримати це почесне право. Естер Піоні (Ester Peony) з великою відповідальністю поставилася до міжнародного конкурсу.

В Румунії на відборі до Євробачення їй віддали всього 8 місце, а ось журі  найвищі бали. Сергій Притула коментуючи виступ представниці Румунії зазначив, що у разі Естер Піоні пісня і номер живуть окремим життям. Чи завадить це співачці пройти у фінал покаже лише час, а наразі насолоджуємося виступами інших учасників.

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