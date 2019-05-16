Ірландію представила Сара МакТернан з піснею «22». На міжнародному конкурсі Євробачення-2019 Сара МакТернан виступила в першій половині другого півфіналу. Чим незвичайним здивувала артистка? Читайте у матеріалі просто зараз!

Сара МакТернан — ірландська співачка і автор пісень. Дівчина отримала популярність завдяки участі у «Голос Ірландії»-4. На сліпих прослуховуваннях Сара настільки добре заспівала, що всі судді повернулися. А Євробачення-2019 — це ще одна музична вершина, яку співачка готова підкорити.

Сара МакТернан стала представником Ірландії. Талановита дівчина виступила з ретро-треком «22». Постановка, номер, та й сама композиція передавали стан закоханості.

Коментатор Євробачення-2019 Сергій Притула розповів, що Ірландія — найуспішніша країна-учасниця відомого музичного конкурсу. На її рахунку сім перемог. Але останні 20 років острівній державі відверто не щастило. З 2013 по 2017 роки представники Ірландії не могли вийти з півфіналу. Можливо, сьогодні пощастить Сарі МакТернан? Дізнаємося зовсім скоро!

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