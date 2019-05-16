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Євробачення-2019: як виступила представниця Данії Leonora

16.05.2019

На Євробаченні-2019 Данію представила юна виконавиця Leonora (Леонора) з піснею «Love is Forever». Вокалістка поєднує у своїй пісні 4 мови: англійську, датську, німецьку, французьку. Чи вдалося вразити слухачів казкової композицією, і як прокоментував виступ Сергій Притула читайте в матеріалі.

дания леонора

Леонора Джепсен отримала право представити Данію на Євробаченні-2019, вигравши Гран-прі датської «Мелоді-2019». З того моменту почалася підготовка до міжнародного пісенного конкурсу. Пісня, з якою дівчина виступила під 6-м номером, відрізнилася своєю легкістю і «казковістю».

Більше на тему: Євробачення-2019: від Данії виступить Leonora з піснею «Love is Forever»

Постановка номера відповідала задуму: на сцені був встановлений великий стілець, на якому розмістилася співачка з бек-вокалом. Ведучому Сергію Притулі сцена нагадала всесвітньо відому фотографію будівельників Емпайр-стейт-білдінг.


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