Учасник від Швейцарії — Лука Хенні — вийшов на сцену з піснею «She Got Me» у першій половині другого півфіналу Євробачення-2019. Постановка музиканта підкорила серця багатьох дівчат. Як же виступив Лука Хенні? Дізнайтеся у матеріалі!

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Швейцарію на міжнародному конкурсі представив співак і автор пісень з Берна — Лука Хенні. Він став популярним в 2012 році після участі у 9 сезоні «Deutschland Sucht Den Superstar». А сьогодні вже підкорював сцену Євробачення.

«She Got Me» — конкурсна композиція, що була написана самим музикантом у співучасті з командою національних та міжнародних композиторів. Родзинкою треку є його ритмічні й близькосхідні елементи. Номер представника Швейцарії здивував, напевно, більшість любителів відомого конкурсу.

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Багато хто стверджує, що Лука Хенні виглядає, як швейцарська копія Джастіна Тімберлейка. Сергій Притула розповів, що Лука дуже різносторонній хлопець, який займається багатьма справами. Коментатор Євробачення-2019 описав хлопця так:

«І швець, і жнець, і на дуді грець».

Лука Хенні народився в сім’ї музикантів. Перший музичний інструмент, яким він навчився володіти, були ударні. Після цього хлопець освоїв фортепіано, гітару та став хорошим вокалістом. Лука почав будувати сольну кар’єру ще у 17 років. А тепер впевнено підкорює сцену найпопулярнішого конкурсу в Європі!

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