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Євробачення-2019: як виступив учасник від Литви Юрій Векленко

16.05.2019

Юрій Векленко (Jurij Veklenko) представив Литву на міжнародному конкурсі Євробачення-2019. Музикант виступив з ритмічною піснею «Run with the Lions». Чим запам’ятався його виступ? Дізнайтеся в матеріалі!

юрий векленко Литва

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Великий шлях пройшов Юрій Векленко до того, щоб нарешті самому представити країну на Євробаченні. Цього року литовський співак виступив на міжнародному конкурсі з піснею «Run with the Lions». На сцені хлопець не приховував упевненості в собі.

Раніше артист заявляв, у підготовці до музичного конкурсу він хотів скористатися допомогою зарубіжних фахівців. Але чи допоможе це йому потрапити у фінал?

Сергій Притула не зміг не прокоментувати виступ учасника від Литви. Відомий ведучий та коментатор Євробачення-2019 сказав, що у жилах Юрія тече і литовська, і українська кров:

«Юрій Векленко — той, за кого українці повинні вболівати. Ставимо хлопцеві «лайк» за впертість, адже він сім разів не покидав спроб поїхати на Євробачення та свою країну».

Нагадаємо, у 2015 році співак повторно брав участь у відборі на Євробачення у складі «Rollikai». Юрій так і не зміг отримати бажаної перемоги, але все ж вирушив на Євробачення-2015. Співак виступив як бек-вокаліст дуету, до складу якого входять Моніка Лінкіте та Вайдас Бауміла.  

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