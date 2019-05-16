Під номером 10 на сцені Євробачення-2019 виступив наймолодший учасник міжнародного конкурсу. Він зміг підкорити своїм талантом хорватську публіку, але чи до снаги йому сцена Тель-Авіва? Детальніше про виступ Roko – в матеріалі.

Roko, наймолодший учасник Євробачення-2019, отримав почесне право представляти Хорватію завдяки перемозі в «Dora». Конкурсна композиція виконавця «The Dream» була написана Жаком Хужеком. Нагадуємо, що саме Жак представляв Хорватію два роки тому.

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Сергій Притула перед виступом учасника зазначив, що до цього дня Хорватія не перемагала в Євробаченні. На думку коментатора пісенного конкурсу, аналогічний результат очікує представника країни і цього року: «Це може відбутися не через те що конкурсант наймолодший, а через дані букмекерів». Так само Сергій заявив, що конкурсанта Євробачення обговорюють виключно через наявність крил, а не якісної пісні.

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