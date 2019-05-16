Сергій Лазарєв преставив свою пісню «Scream» на Євробаченні-2019. Під час виступу всіх вразила постановка з дзеркалами і сильний вокал виконавця. Як пройшов номер представника Росії дивіться в матеріалі.

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Виступ Сергія Лазарєва можна назвати вражаючим, тому що в постановці номеру було використано багато спецефектів. У дзеркалах було відображення співака, а під час приспіву – лазерне шоу.

В інтерв’ю перед виступом Лазарєв зізнався, що вирішив виконати пісню, яка буде кардинально відрізнятися від тієї, яку він виконував в 2016 році на Євробаченні. Цього разу композиція була більше зворушливою, ніж танцювальною. Текст написали Філіп Кіркоров і американка Шерон Вон. Композитором пісні «Scream» став Дімітріс Контопулос.

За прогнозами букмекерів Сергій Лазарєв може зайняти друге місце серед учасників конкурсу Євробачення-2019. Повний виступ представника Росії дивіться прямо зараз:

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