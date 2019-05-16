Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення-2019: як пройшов виступ Сергія Лазарєва від Росії

16.05.2019

Сергій Лазарєв преставив свою пісню «Scream» на Євробаченні-2019. Під час виступу всіх вразила постановка з дзеркалами і сильний вокал виконавця. Як пройшов номер представника Росії дивіться в матеріалі.

Євробачення 2019: дивитись другий півфінал 2019 від 16.05.2019 – онлайн-трансляція

Сергей Лазарев

Виступ Сергія Лазарєва можна назвати вражаючим, тому що в постановці номеру було використано багато спецефектів. У дзеркалах було відображення співака, а під час приспіву – лазерне шоу.

В інтерв’ю перед виступом Лазарєв зізнався, що вирішив виконати пісню, яка буде кардинально відрізнятися від тієї, яку він виконував в 2016 році на Євробаченні. Цього разу композиція була більше зворушливою, ніж танцювальною. Текст написали Філіп Кіркоров і американка Шерон Вон. Композитором пісні «Scream» став Дімітріс Контопулос.

За прогнозами букмекерів Сергій Лазарєв може зайняти друге місце серед учасників конкурсу Євробачення-2019. Повний виступ представника Росії дивіться прямо зараз:

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати