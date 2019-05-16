Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення-2019: як співачка Pænda представила Австрію

16.05.2019

Представниця Австрії Pænda виступала з піснею «Limits» на Євробаченні-2019. Дівчина сама є автором і продюсером. Як пройшов виступ співачки – читайте в матеріалі.

Євробачення 2019: дивитись другий півфінал 2019 від 16.05.2019 – онлайн-трансляція

Pænda

Справжнє ім’я співачки Pænda – Габріела Хорн, а виступати під псевдонімом дівчина почала тільки з 2016 року. Після випуску пісні «Waves» вона отримала широку популярність в Австрії і почала успішну сольну кар’єру. Габріела сама пише пісні і продюсує свою творчість.

Відомо, що цього року Австрія навіть не проводила Національний відбір на Євробачення-2019, а відразу запропонувала Габріелі участь.

Дивіться виступ Австрії у другому півфіналі Євробачення-2019 прямо зараз:

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати