Євробачення-2019: як співачка Pænda представила Австрію
16.05.2019
Представниця Австрії Pænda виступала з піснею «Limits» на Євробаченні-2019. Дівчина сама є автором і продюсером. Як пройшов виступ співачки – читайте в матеріалі.
Євробачення 2019: дивитись другий півфінал 2019 від 16.05.2019 – онлайн-трансляція
Справжнє ім’я співачки Pænda – Габріела Хорн, а виступати під псевдонімом дівчина почала тільки з 2016 року. Після випуску пісні «Waves» вона отримала широку популярність в Австрії і почала успішну сольну кар’єру. Габріела сама пише пісні і продюсує свою творчість.
Відомо, що цього року Австрія навіть не проводила Національний відбір на Євробачення-2019, а відразу запропонувала Габріелі участь.
Дивіться виступ Австрії у другому півфіналі Євробачення-2019 прямо зараз:
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