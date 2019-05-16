Представниця Австрії Pænda виступала з піснею «Limits» на Євробаченні-2019. Дівчина сама є автором і продюсером. Як пройшов виступ співачки – читайте в матеріалі.

Євробачення 2019: дивитись другий півфінал 2019 від 16.05.2019 – онлайн-трансляція

Справжнє ім’я співачки Pænda – Габріела Хорн, а виступати під псевдонімом дівчина почала тільки з 2016 року. Після випуску пісні «Waves» вона отримала широку популярність в Австрії і почала успішну сольну кар’єру. Габріела сама пише пісні і продюсує свою творчість.

Відомо, що цього року Австрія навіть не проводила Національний відбір на Євробачення-2019, а відразу запропонувала Габріелі участь.

Дивіться виступ Австрії у другому півфіналі Євробачення-2019 прямо зараз:

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