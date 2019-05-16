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Євробачення-2019: друга пара ведучих міжнародного конкурсу

16.05.2019

У грін-румі на Євробаченні 2019 працюватимуть Люсі  Айоуб та Ассі Азар. Нагадуємо, що пісенний конкурс пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня. Докладніше про ведучих Євробачення – в матеріалі.

Дивитись онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення 2019 від 16 травня 2019

Наймасштабніший пісенний конкурс впевнено  наближається! Відома перша пара ведучих – це Бар Рафаелі та Ерез Таль. Разом з тим світ дізнався і про другу пару ведучих, які працюватимуть у грін-румі. Це Люсі  Айоуб та Ассі Азар.

Люсі  Айоуб

євробачення 2019

Фото взято з джерела: facebook.com/Lucy-Ayoub

Арабо-ізраїльська телеведуча і радіоведуча KAN. Люсі оголошувала бали ізраїльського журі під час Євробачення-2018. На міжнародному конкурсі цього року дівчина вже виступить у ролі ведучої. Люсі  Айоуб – наймолодша серед усіх ведучих Євробачення-2019.

Протягом останніх двох років зірка працювала в KAN, брала участь у різноманітних культурних шоу.

Ассі Азар 

євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/assiazar

Відомий ізраїльський телеведучий, за сумісництвом сценарист. З кейса його робіт особливо виділяється проведення ізраїльської «Rising Star» і Нацвідбору на Євробачення.

Більше на тему: Євробачення-2019: перше офіційне фото ведучих пісенного конкурсу

Ассі Азар входить у список топ-100 найвпливовіших геїв за версією журналу «OUT». Популярність телезірка отримав в період між 2008 і 2015 роками, тоді він почас вести ізраїльську версію «Великого брата» з Ерезом Талем.

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