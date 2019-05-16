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Євробачення-2019: фотодобірка Вєрки Сердючки в Тель-Авіві

16.05.2019

Українська артистка Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) приїхала до Тель-Авіва як запрошена зірка. Відомо, що виступ відбудеться у фіналі Євробачення-2019. Як проводить час Вєрка Сердючка в Ізраїлі? Дивіться в матеріалі.

Дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу від 16.05.2019

Почалося все з помаранчевої доріжки, а точніше, з відкриття Євробачення-2019 і шампанського.

євробачення 2019

Фото взято з джерела: .instagram.com/v_serduchka

Також Вєрка Сердючка та її сценічна мама прогулялися без гриму.

евровидение

Фото взято з джерела: instagram.com/v_serduchka

Більше на тему: Євробачення-2019: девіз конкурсу – «Дозволь собі мріяти»

 

евровидение сердючка 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/v_serduchka

євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/v_serduchka

А ще зустрілася з легендарними зірками міжнародного пісенного конкурсу Євробачення.

сердючка

Фото взято з джерела: instagram.com/v_serduchka

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