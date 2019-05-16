«Доньки-матері»: Дмитро Танкович розповів про створення серіалу для всієї родини

«Доньки-матері» — захоплива стрічка для всієї родини із сильним соціальним підтекстом. Автор ідеї серіалу Дмитро Танкович розповів більше про створення цікавого проекту. Як проходив кастинг та як підбирали акторів? Детальніше — у матеріалі.

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У серіалі «Доньки-матері» грає багато відомих акторів. Вони проходили кастинг чи ви вибрали їх одразу?

Всі проходили етап кастингів. Я вважаю, що нам дуже пощастило! Ми подивилися роботи багатьох акторів. Якщо говорити про головних персонажів, яких грають Саша Кобзар та Наталія Васько, нам здалося, що це ідеальний вибір. За ними є якийсь стереотипний шлейф: вона грає стерв, а ось в картині «Доньки-матері» перевтілилася в абсолютно в іншу людину. Те саме стосується Саші Кобзаря. Коли ми тільки починали, він був відомий як поліцейський. Зараз Саша чудово виглядає у ролі люблячого батька, який не може налагодити взаємини з дружиною. Вийшло в результаті дуже круто.

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У проектах «Доньки-матері» та «Джованні» простежується така закономірність: чоловіки — слабкі, а жінки, навпаки, — сильні та вольові. Чому так?

А в житті хіба не так? Насправді ці проекти створюємо для телеканалу СТБ. Відомо, що у телеканалу СТБ жіноча аудиторія. Ну, і важливий момент: у нас чоловіків не можна назвати слабкими. Їм, швидше, спочатку властива нерішучість, неможливість приймати рішення. Але до кінця серіалів вони змінюються. А це, напевно, мрія жінок, щоб поруч був чоловік, який може змінитися. Стати тим, ким вона його хоче бачити.

Про яку соціальну проблему розповість серіал «Доньки-матері»? Чому ми навчимося у героїв картини?

Насправді ми говоримо про сімейні стосунки. «Доньки-матері» — історія про те, з чим багато хто з нас стикається в житті. Екстраординарну тему ми не підіймали. Просто хотіли зробити хорошу і добру картину.

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Дивіться серіал «Доньки-матері» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ!

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