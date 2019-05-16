Відомий український співак Дмитро Шуров (Pianoбой) і учасниця 8 сезону шоу «Х-фактор» Саша Корягіна випустили найромантичніший хіт цього літа. Читайте інтерв’ю з артистами про створення пісні та кліпу, а також слухайте композицію просто зараз!

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Слухайте нову пісню Дмитра Шурова (Pianoбой) і Shy «Цілуй мене» просто зараз:

Shy – сценічний псевдонім Саші Карягіної, переселенки з Донецька та талановитої авторки та співачки. Вона брала участь у 8 сезоні вокального шоу «Х-фактор», де Дмитро Шуров був суддею, та залишила шоу за крок до прямих ефірів. Але це не зупинило дівчину: вона продовжувала писати пісні та навіть записала дебютний міні-альбом «Loading». Демо однієї з нових пісень Саша відправила Шурову просто на пошту. Він відповів. Так врешті-решт з’явивcя дуетний трек «Цілуй мене».

Дмитро Шуров:

«Зараз тренд робити дуети між вже розкрученими артистами, але коли я чую класну пісню, мені неважливо, наскільки відомий її автор. До того ж, відчуваю жагу надати трохи поштовху молодим музикантам без продюсерів, бо нещодавно я сам був таким. У 2012 році мало кому відомий Pianoбой випустив трек «Этажи» у фічерингу з гуртом «Бумбокс», що допомогло мені вийти на більш широку аудиторію. Тож сьогодні моя черга. Скетч пісні, який надіслала мені Саша, зачепив мене своєю ідеєю, яка добре резонує з ключовим меседжем Pianoбой – насолоджуйся моментом, кайфуй від крихкого життя тут і зараз. Мабуть, тому я швидко написав другий куплет, поки слухав скетч, за кермом. «Нащо ти куриш, цілуй мене» я розумію як «у тебе є все, що потрібно для щастя, прокидайся і бери його». Життя пролітає у розмаїтті щоденних дрібниць, а ця пісня – хороший привід зупинитись і згадати про головне. На кастингах Саша душевно заспівала пісню Vivenne Mort. Вона стала яскравим відкриттям для мене, як і Даня Богданенко (гурт Indytronics), Jazzforacat, Еліна Мбані і, звичайно, Міша Панчишин (PTASHKIN), з яким нам вдалося перемогти у проекті. Я впевнений, що у Shy є майбутнє в музиці як в Україні, так і за її межами. Не виключаю, що вона нова українська DIDO. Сподіваюсь, колись візьме мене на розігрів у всесвітньому турі».

Shy:

«Коли пісня була написана, у мене склалося враження, що вона має бути виконана в дуеті. Я почула в ній голос Pianoбой, ця думка в мені закріпилася. Потім я довго вагалася, чи сповістити Діму про те, що він співає у мене в голові. Відправила демо йому на пошту, з «порожнім» другим куплетом, де я уявляла його голос. За кілька днів отримала листа, де було лише слово «Привіт», смайлик та вкладений музичний файл. Коли я його прослухала, дуже розчулилась, бо він в правильних місцях заспівав вірші, які сам написав. Для мене ця пісня, звичайно, не про паління, а про те, що за атрибутами повсякденності ми забуваємо і відкладаємо по-справжньому важливі речі. Можна замінити слово «куриш» на все що завгодно, суть залишається незмінна – не марнуй час. Коли Pianoбой долучився до створення пісні, вона набула ще одного змісту. У нас вийшов діалог між жінкою і чоловіком про вічне».

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Режисер Юра Двіжон:

«Моя ідея клипу полягала в тому, що свою людину ти помітиш серед сотень навколо. Це таке внутрішнє усвідомлення того, що особа, до якої у вас виникають почуття, здається вам на 100% знайомою, рідною та не схожою на жодну іншу у величезному натовпі. Таке відчуття я хотів проілюструвати у новій роботі для Pianoбой та SHY за допомогою костюмів та гриму на обличчах, які у Саші та Діми кардинально відрізняються від усіх інших героїв відео. Вперше побачивши свою рідну людину серед інших, Shy точно розуміє, кому вона проспіває «Цілуй мене».

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