Даша Легейда: Я дуже часто закохувалася у поганих хлопців

Талановита актриса Даша Легейда знову з’явилася на телеканалі СТБ. Глядачі вже бачили чарівну акторку в костюмованій мелодрамі «Кріпосна». Але в сімейному серіалі «Доньки-матері» вона зіграла головну роль. Дівчина активно підкорює сучасний кіноолімп. Про майбутні плани, кохання та творчість Даша Легейда відверто розповіла STB.UA.

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Дашо, ви граєте підлітка. Згадайте шкільні роки. Які ви були під час навчання?

У цьому плані я дуже схожа зі своєю героїнею в серіалі «Доньки-матері». У шкільні роки я була відмінницею, добре вчилася і слухалася вчителів. Я співала, танцювала, ходила на олімпіади і навіть їздила на змагання з легкої атлетики. Я залишалася розумницею, але це не заважало мені бути маленьким бісеням. Пай-дівчинка — це не про мене.

Ваша героїня Христина дуже залежна від батьків. А вас батьки підтримали у творчих починаннях. А якою матір’ю хочете стати ви?

Часто задумуюсь про те, як стати хорошою матір’ю. Питання виховання дітей дуже складне. Звичайно, мрію, щоб моя дитина відчувала підтримку і турботу батьків. Я не хочу вставляти палки в колеса, нав’язувати свою думку. Не можна вказувати дітям, ким вони повинні стати в цьому житті. Також не хочу бути ні жорсткою, ні занадто доброю. Гармонія — це головне в сім’ї. Я намагатимусь всіляко оберігати дитину від помилок, які вона може зробити. Але у кожного свій життєвий шлях. Ми не повинні проживати життя власних дітей. Важливо робити все можливе, щоб вони самостійно зробили вибір. Хороша мама повинна бути завжди поруч. І щойно дитина «впаде» — простягнути руку допомоги.

Що в характері Христини вам не подобається найбільше?

Мені не подобається в Христині наївність. З самого початку серіалу вона абсолютно не несе відповідальності за свої вчинки. Але потім глядач побачить, як ця дівчина долає труднощі та змінюється.

А чим імпонує ваша героїня?

Мені дуже імпонує її вміння вчитися по життю. Також здатність виправляти помилки, відповідати за власні вчинки. Христина мені близька тим, як сильно вона любить своїх батьків. Сім’я та близька людина для неї дуже багато значать.

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За сюжетом Христина закохалася в поганого хлопця. А які вам подобаються чоловіки?

Раніше я дуже часто закохувалася в поганих хлопців, таких як Микита Кукса. Тому я розумію Христину і її вибір. Передусім мій чоловік повинен бути хорошою людиною. А ось хлопці, з якими мені явно не по дорозі, —- це ті, які не люблять тварин, ділять людей за расами і не здатні творити добро. Коханий чоловік повинен поважати погляди своєї обраниці. Якщо я його жінка, він повинен поважати й мене. Ніде і ніколи не принижувати мою гідність.

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Ви дуже активно знімаєтеся у кіно та серіалах. А про яку роль мрієте?

Зіграти головну героїню в кількох історичних серіалах — моя мрія. Так хочеться прожити різні епохи. Також моєю мрією є воєнне кіно. Ну дуже хочу зіграти у воєнному фільмі! Хочу отримати роль особистості, яка залишила слід в історії. Також було б цікаво зіграти в українському історичному кіно. І не раз!

Дивіться серіал «Доньки-матері» з понеділка по четвер о 20:00 з Дашею Легейдою в головній ролі!

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