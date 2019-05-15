Телеканал СТБ оголошує кастинг на 7 сезон «Я соромлюсь свого тіла». Проект починає свою місію з повернення людям здоров’я.

Телеканал СТБ дарує вам унікальну можливість стати учасником 7 сезону проекту «Я соромлюсь свого тіла». Реєструйся на кастинг за телефоном гарячої лінії 050 383 23 30.

Дати кастингів «Я соромлюсь свого тіла» у містах України

Чернівці

18.05 — 19.05

вул. Героїв Майдану, 184

З 10:00 до 18:00

Запоріжжя

18.05 — 19.05

вул. Адмірала Нахімова, 6

З 10:00 до 18:00

Львів

18.05 — 19.05

вул. Стороженка, 21

З 10:00 до 18:00

Вінниця

25.05 — 26.05

вул. Київська, 50\1

З 10:00 до 18:00

Київ

20.04, 25.05, 26.05

вул. І. Шевцова, 1

З 10:00 до 18:00

Приходьте на кастинг «Я соромлюсь свого тіла». Ми чекаємо на вас!

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