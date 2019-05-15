«Я соромлюсь свого тіла» 7 сезон: оголошено дату старту кастингів у 2019 році
15.05.2019
Телеканал СТБ оголошує кастинг на 7 сезон «Я соромлюсь свого тіла». Проект починає свою місію з повернення людям здоров’я.
Телеканал СТБ дарує вам унікальну можливість стати учасником 7 сезону проекту «Я соромлюсь свого тіла». Реєструйся на кастинг за телефоном гарячої лінії 050 383 23 30.
Дати кастингів «Я соромлюсь свого тіла» у містах України
Чернівці
18.05 — 19.05
вул. Героїв Майдану, 184
З 10:00 до 18:00
Запоріжжя
18.05 — 19.05
вул. Адмірала Нахімова, 6
З 10:00 до 18:00
Львів
18.05 — 19.05
вул. Стороженка, 21
З 10:00 до 18:00
Вінниця
25.05 — 26.05
вул. Київська, 50\1
З 10:00 до 18:00
Київ
20.04, 25.05, 26.05
вул. І. Шевцова, 1
З 10:00 до 18:00
Приходьте на кастинг «Я соромлюсь свого тіла». Ми чекаємо на вас!
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