Слава Красовська відкрила таємниці своєї героїні у серіалі «Доньки-матері»

Зірка «Кріпосної» Слава Красовська зіграла одну з головних ролей у сімейному серіалі «Доньки-матері». Раніше ми дізналися про атмосферу, що панувала на знімальному майданчику нової картини. Тепер Слава готова розповісти про особливості своєї героїні. Читайте ексклюзивне інтерв’ю Слави Красовської у матеріалі.

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Що ви розкажете про свого персонажа? Чим ваша героїня Марина сподобалася глядачам?

Для мене Марина — це дівчина, яка у свої 30 досі мріє бути принцесою. І тому шукає свого принца. Мені дуже подобається її цілеспрямованість та жіноча мудрість. Вона завжди намагається обмірковувати вчинки, а не просто піддаватися емоціям. Але разом з тим Марина дуже самокритична, може довго сварити себе за якийсь вчинок. У будь-якому разі вона дуже щира і, сподіваюся, саме цим зачепила глядачів.

Марина з «Доньки-матері» і Галя з «Кріпосної» — кардинально різні люди. Як ви можете так круто перевтілюватися у різних персонажів?

Мені дуже щастить — усі мої останні ролі дуже різні. Я думаю, найголовніше — це знаходити основну рушійну силу персонажа, його головну мету та найбільший страх. Тоді герой сам підказує акторові, як варто поводитися.

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Марина — дівчина трохи безвідповідальна, але з хорошим почуттям гумору. А яка ви у реальному житті?

Не знаю, мені дуже важко оцінювати себе об’єктивно. Знаю, що хтось вважає мене смішною, хтось — зухвалою. Хтось каже, що я дуже чуйна та дбайлива, інші — що груба й самовпевнена. Роблю висновок, що те, яка я, напряму залежить від того, з ким у цей момент спілкуюся.

Чи є у вас схожість із персонажем? І навпаки: чим ви відрізняєтесь?

Марина здається мені дуже нетиповим для мене персонажем, бо частіше за все мені пропонують ролі жінок із сильним характером. Мені здається, моя героїня часто відчуває себе дитиною у великому та ворожому світі дорослих. Звісно, у мене теж бувають у житті моменти, коли не хочеться нічого вирішувати, а хочеться «на ручки» (сміється. — Прим. ред.).

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Чим особливий серіал «Доньки-матері»?

Глядач сам зробить висновки. Але сумніваюся, що та кількість любові, яка є у цьому проекті, може залишити когось байдужим. І це проявляється не лише в сюжеті. Це і любов до життя наших героїв, і любов, з якою створювалася ця неймовірно добра історія.

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