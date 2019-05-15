Канни 2019: фотодобірка з відкриття Каннського кінофестивалю

Грандіозне відкриття 72-го Каннського кінофестивалю — одна з головних подій року. Світові та європейські зірки кіно приїхали на відкриття, виблискуючи на червоній доріжці. Дивіться добірку фото з червоної доріжки фестивалю просто зараз!

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Вчора, 14 травня, у французькому місті Канни в Палаці фестивалів пройшла головна кіноподія року — 72-й міжнародний Каннський кінофестиваль. На церемонію відкриття прибули актори, режисери і сценаристи із 40 країн. У цьому році конкурс очолив знаменитий мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярітту. Розкішне вбрання і неймовірні прикраси знаменитостей не залишать вас байдужими.

Хав’єр Бардем і Шарлотта Генсбур

Селена Гомес

Ель Фаннінг

Джуліанна Мур

Тільда Суїнтон

Єва Лонгорія

Білл Мюррей

Алехандро Гонсалес Іньярітту та Ель Фаннінг

Алессандра Амбросіо

Ромі Стрейд

Ембер Хьорд

Арая Харгейт

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Джерело фото: VanityFair.com, EW Staff, people.com

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