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Канни 2019: фотодобірка з відкриття Каннського кінофестивалю

15.05.2019

Грандіозне відкриття 72-го Каннського кінофестивалю — одна з головних подій року. Світові та європейські зірки кіно приїхали на відкриття, виблискуючи на червоній доріжці. Дивіться добірку фото з червоної доріжки фестивалю просто зараз! 

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Вчора, 14 травня, у французькому місті Канни в Палаці фестивалів пройшла головна кіноподія року  72-й міжнародний Каннський кінофестиваль. На церемонію відкриття прибули актори, режисери і сценаристи із 40 країн. У цьому році конкурс очолив знаменитий мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярітту. Розкішне вбрання і неймовірні прикраси знаменитостей не залишать вас байдужими.

Хав’єр Бардем і Шарлотта Генсбур

канны 2019

Хавьер Бардем и Шарлотта Генсбур канны 2019

Селена Гомес

канны 2019

канны 2019 селена гомес

Ель Фаннінг

канны 2019 эль фаннинг

Джуліанна Мур

Джулианна Мур канны 2019

Тільда Суїнтон

тильда суинтон канны 2019

Єва Лонгорія

Ева Лонгория канны 2019

Ева Лонгория канны 2019

Білл Мюррей

Билл Мюррей канны 2019

Алехандро Гонсалес Іньярітту та Ель Фаннінг

Алехандро Гонсалес Иньяритту и Эль Фаннинг

Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросио канны 2019

Ромі Стрейд

Роми Стрейд канны 2019

Ембер Хьорд

Эмбер Хёрд канны 2019

Арая Харгейт

Арая Харгейт канны 2019

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Джерело фото: VanityFair.com, EW Staff, people.com

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