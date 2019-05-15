Якщо влаштувати сімейний відпочинок на островах не виходить, радимо подумати, де погуляти в Києві. Ведучий проекту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк розповів, які місця йому подобається відвідувати з дітьми. За рекомендаціями відомого юриста ми створили добірку найкращих парків столиці для сімейного дозвілля. Швидше беріть плед, кошик із ласощами – і вирушайте в парк!

«У нас немає обов’язкових місць для відвідування, активностей. Дітки завжди хочуть чогось різного, нового, цікавого, – розповідає Михайло. – І якщо є така можливість, час, сили, то чому б і ні?

Найулюбленіше місце, куди нам подобається приходити з дітьми, – це наш двір. Тут нас ніхто не бачить, не заважає. Маша і Ваня радіють, насолоджуються нашим веселим проведенням часу. Звичайно, їм подобається ходити і на інші ігрові майданчики, адже майданчик – це насамперед спілкування з дітьми.

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Щодо місць… Ми дуже любимо відвідувати різні дитячі кімнати, зоопарки, батутні центри. У нас батут навіть вдома є! Обожнюємо ходити в боулінг. Маші, наприклад, дуже подобається, як доріжкою котяться кулі. Безумовно, вона не може їх підняти, але дуже уважно стежить за процесом (сміється. – Прим. ред.). А Ваня полюбив боулінг років з 5 або 6. Він навіть просить влаштовувати день народження в боулінгу!

Ну і, звичайно ж, парки. Це чудові місця для активного дозвілля на свіжому повітрі!»

Читайте, які парки радить Михайло Присяжнюк для сімейного дозвілля!

Парк ВДНГ

Національний Експоцентр України може заслужити звання головного культурно-розважального центру столиці, адже багато масштабних подій Києва відбуваються саме там. Наприклад, Atlas Weekend.

ВДНГ – це чудовий варіант бюджетного відпочинку з усією родиною на свіжому повітрі. На його території є величезна кількість зон дозвілля: барбекю, парки, басейн, зони для занять спортом, сцени для виступів музикантів, контактний зоопарк, сферичний кінотеатр.

Діти точно оцінять гойдалковий парк: він розрахований як на маленьких, так і на дорослих відвідувачів. Також можна брати велосипед, ролики, гіроскутер напрокат і кататися парком.

Парк Дружби народів

Між Оболонню й Троєщиною на Трухановому острові розташований парк Дружби народів. Його відкрили 1972 року. Територія ділиться на зони: круглий сад з 15 секторами різних рослин, дитяча зона з ігровими майданчиками, пляжі та місця для занять спортом.

Для любителів активного відпочинку є спортивно-розважальний комплекс X-Park. У вашому розпорядженні велосипеди, вейкборди і навіть квадроцикли. Також є місце для гри у футбол та пейнтбол.

Після різноманітних активностей можна влаштувати з друзями пікнік. Для цього на території є все необхідне: колоди для сидіння, місця для багать, паркові лавки.

Голосіївський парк імені М. Рильського

Цей величезний парк, площею 140,9 га, розташованй у північній частині Голосіївського лісу. 1964 року йому присвоїли ім’я українського поета Максима Рильського, який колись жив поруч.

У парку чотири озера, що дозволяє влаштувати прогулянку на катамарані або човні. Для дітей є дитяче містечко атракціонів. Перекусити можна в кав’ярні на воді. Ну і куди без точок з кавою – завжди можна прогулятися парком зі склянкою чогось смачного й підбадьорливого!

Парк Відрадний

Парк розташований у Солом’янському районі. Він був створений одночасно з масивом Відрадний на початку 60-х років. У центрі є ставок, який зовні нагадує «інтеграл», тому іноді його так і називають.

1992 року в північній частині парку створили етнографічний комплекс «Мамаєва слобода». Любителям історії буде цікаво подивитися на дерев’яну церкву Покрова Пресвятої Богородиці та реконструкцію козацького поселення XVII–XVIII століть.

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Парк Партизанської слави

Парк був створений на базі соснового лісу в Дарницькому районі між вулицями Тростянецька й Славгородська.

На території є спортивний майданчик, велика соснова алея, літній кінотеатр, канатні дороги, прогулянкове кільце і три лісових озера. Можна орендувати альтанку з мангалом і провести затишний вечір у компанії друзів.

Маріїнський парк

Куточок природи в центрі Києва – це Маріїнський парк. Він розташований навпроти будівлі Верховної Ради та Маріїнського палацу. Після огляду визначних пам’яток Києва краще піти у парк, щоб відпочити в тіні дерев і помилуватися чудовими краєвидами.

Парк існує з 1874 року. У радянські часи його називали Радянським, пізніше Парком жертв революції. У 1993 році йому повернули історичну назву – Маріїнський.

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