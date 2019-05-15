Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення-2019: виступ конкурсанта від Естонії Віктора Крона

15.05.2019

Від Естонії під номером 14 виступив неймовірно харизматичний співак Віктор Крон. Пісня, з якою він представив свою країну, має назву  «Storm». Про виступ артиста на Євробаченні-2019 читайте в матеріалі.

євробачення 2019 естонія

Фото взято з джерела: eurovision.tv

Віктор Крон отримав право представити Естонію після перемоги в пісенному конкурсі «Eesti Laul». Конкурсна композиція допомогла йому здобути визнання серед глядачів. 

Можливо, саме вона і допоможе йому завоювати звання лідера на Євробаченні-2019. Наразі виконавцю вже вдалося багато, він став одним з фіналістів міжнародного конкурсу.

Більше на тему: Євробачення-2019: букмекери визначили головних претендентів на перемогу

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати