Від Естонії під номером 14 виступив неймовірно харизматичний співак Віктор Крон. Пісня, з якою він представив свою країну, має назву «Storm». Про виступ артиста на Євробаченні-2019 читайте в матеріалі.

Віктор Крон отримав право представити Естонію після перемоги в пісенному конкурсі «Eesti Laul». Конкурсна композиція допомогла йому здобути визнання серед глядачів.



Можливо, саме вона і допоможе йому завоювати звання лідера на Євробаченні-2019. Наразі виконавцю вже вдалося багато, він став одним з фіналістів міжнародного конкурсу.

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