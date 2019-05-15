Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення 2019: всі пісні учасників другого півфіналу

15.05.2019

Вже завтра настане довгоочікуваний день другого півфіналу Євробачення-2019. 16 травня, о 22:00,  ми зустрінемося з конкурсантами із 18 країн, які підготували найкращі композиції для міжнародного конкурсу. Всі пісні учасників другого півфіналу Євробачення можна оцінити саме зараз.

Дивитись онлайн Євробачення 2019 – другий півфінал від 16.05.2019

евровидение 2019

Фото взято з джерела: eurovision.tv

Вірменія: Srbuk – «Walking Out»

Ірландія: Сара Мактернан – «22»

Молдова: Анна Одобеску – «Stay»

Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»

Латвія: Carousel – «That Night»

Румунія: Естер Піоні – «On a Sunday»

Данія: Leonora – «Love Is Forever»

Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»

Австрія: Pænda – «Limits»

Більше на тему: Євробачення-2019: хто пройшов у фінал 14.05.2019

Хорватія: Roko – «The Dream»

Мальта: Michela – «Chameleon»

Литва: Jurij Veklenko – «Run with the Lions»

Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»

Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»

Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»

Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»

Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»

Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати