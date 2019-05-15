Євробачення 2019: всі пісні учасників другого півфіналу

Вже завтра настане довгоочікуваний день другого півфіналу Євробачення-2019. 16 травня, о 22:00, ми зустрінемося з конкурсантами із 18 країн, які підготували найкращі композиції для міжнародного конкурсу. Всі пісні учасників другого півфіналу Євробачення можна оцінити саме зараз.

Дивитись онлайн Євробачення 2019 – другий півфінал від 16.05.2019

Вірменія: Srbuk – «Walking Out»



Ірландія: Сара Мактернан – «22»



Молдова: Анна Одобеску – «Stay»



Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»



Латвія: Carousel – «That Night»



Румунія: Естер Піоні – «On a Sunday»



Данія: Leonora – «Love Is Forever»



Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»



Австрія: Pænda – «Limits»



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Хорватія: Roko – «The Dream»



Мальта: Michela – «Chameleon»



Литва: Jurij Veklenko – «Run with the Lions»



Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»



Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»



Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»



Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»



Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»



Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»



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