Євробачення 2019: всі пісні учасників другого півфіналу
Вже завтра настане довгоочікуваний день другого півфіналу Євробачення-2019. 16 травня, о 22:00, ми зустрінемося з конкурсантами із 18 країн, які підготували найкращі композиції для міжнародного конкурсу. Всі пісні учасників другого півфіналу Євробачення можна оцінити саме зараз.
Дивитись онлайн Євробачення 2019 – другий півфінал від 16.05.2019
Вірменія: Srbuk – «Walking Out»
Ірландія: Сара Мактернан – «22»
Молдова: Анна Одобеску – «Stay»
Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»
Латвія: Carousel – «That Night»
Румунія: Естер Піоні – «On a Sunday»
Данія: Leonora – «Love Is Forever»
Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»
Австрія: Pænda – «Limits»
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Хорватія: Roko – «The Dream»
Мальта: Michela – «Chameleon»
Литва: Jurij Veklenko – «Run with the Lions»
Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»
Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»
Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»
Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»
Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»