Євробачення-2019: в якій частині фіналу виступить перша десятка фіналістів
Після того, як перший півфінал Євробачення-2019 підійшов до кінця, під час прес-конференції було визначено, хто з уже відомих фіналістів виступатиме в першій половині фіналу, а хто у другій. Після жеребкування конкурсанти поспілкувалися з представниками ЗМІ щодо своїх майбутніх виступів. Детальніше про те, коли глядачі побачать виступи перших фіналістів Євробачення, – в матеріалі.
Дивитись онлайн Євробачення 2019 – другий півфінал від 16.05.2019
14 травня пройшов перший півфінал Євробачення-2019 і ми дізналися десятку, яка пройшла у фінал. Нагадуємо, що йдеться про представників Греції, Білорусі, Сербії, Кіпру, Естонії, Чехії, Австралії, Ісландії, Сан-Марино, Словенії. Після прямих ефірів пройшла прес-конференція, в ході якої було визначено, хто в якій частині фіналу виступатиме.
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У першій частині фіналу ми почуємо конкурсантів з таких країн:
- Греція: Катерина Дуска – «Better Love»
- Кіпр: Тамта – «Replay»
- Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
- Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
- Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
У другій частині фіналу виступлять:
- Білорусь: Зена – «Like It»
- Сербія: Невена Божович – «Круна»
- Естонія: Віктор Крон – «Storm»
- Австралія: Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»
- Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»
Нагадуємо, що 16 травня відбудеться другий півфінал, а 18 травня – гранд-фінал.