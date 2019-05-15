Після того, як перший півфінал Євробачення-2019 підійшов до кінця, під час прес-конференції було визначено, хто з уже відомих фіналістів виступатиме в першій половині фіналу, а хто у другій. Після жеребкування конкурсанти поспілкувалися з представниками ЗМІ щодо своїх майбутніх виступів. Детальніше про те, коли глядачі побачать виступи перших фіналістів Євробачення, – в матеріалі.

Дивитись онлайн Євробачення 2019 – другий півфінал від 16.05.2019

14 травня пройшов перший півфінал Євробачення-2019 і ми дізналися десятку, яка пройшла у фінал. Нагадуємо, що йдеться про представників Греції, Білорусі, Сербії, Кіпру, Естонії, Чехії, Австралії, Ісландії, Сан-Марино, Словенії. Після прямих ефірів пройшла прес-конференція, в ході якої було визначено, хто в якій частині фіналу виступатиме.

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У першій частині фіналу ми почуємо конкурсантів з таких країн:

У другій частині фіналу виступлять:

Нагадуємо, що 16 травня відбудеться другий півфінал, а 18 травня – гранд-фінал.

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