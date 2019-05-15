Зараз серед гарантованих фіналістів Євробачення-2019 можна назвати конкурсантів із тих країн, що входять у «Велику п’ятірку». Окрім цього, гарантовано до фіналу потрапляє конкурсант з Ізраїлю – Kobi Marimi. Також після проведення першого півфіналу стали відомі імена ще 10 фіналістів.

Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019

Спочатку, 2001 року, з’явилося поняття «Велика четвірка». Тоді її утворили Іспанія, Німеччина, Велика Британія, Франція. Як всім відомо, вони є головними спонсорами міжнародного конкурсу Євробачення. До того ж «четвірка» – представники ЄМС (Європейської мовної спілки).

Через десять років фантастична «четвірка» стала «Великою п’ятіркою». До чотирьох країн долучилася країна, яка раніше бойкотувала конкурс, – Італія. Є припущення, що 12-річний протест виник через непорозуміння з місцевою телерадіокомпанією RAI.

Перевага «Великої п’ятірки» – гарантоване потрапляння конкурсанта до гранд-фіналу. Позитивний бонус має і країна – господарка Євробачення. Відомо, що учасники, які входять до цього списку, проходять у фінал, навіть якщо не беруть участі у півфіналах.

Три роки тому представники шести країн все ж стали виступати у півфіналах, однак не як конкурсанти, а як гості перших етапів. Справжня боротьба для представників «Великої п’ятірки» і учасника від країни-господарки починається у самому фіналі.

Велика п’ятірка (учасники Євробачення-2019)

Франція: Bilal Hassani – «Roi»



Велика Британія: Michael Rice – «Bigger Than Us»

Італія: Mahmood – «Soldi»



Німеччина: S!Sters – «Sister»



Іспанія: Miki – «La Venda»



Учасник від країни – господарки Євробачення-2019

Ізраїль: Kobi Marimi – «Home»



Учасники Євробачення-2019, які пройшли у фінал 14.05.2019:

Греція: Катерина Дуска – «Better Love»



Біларусь: Зена – «Like It»



Сербія: Невена Божович – «Круна»



Кіпр: Тамта – «Replay»



Естонія: Виктор Крон – «Storm»



Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»



Австралія: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»



Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»



Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»



Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»



Нагадуємо, що 16 травня відбудеться другий півфінал, а 18 травня – гранд-фінал.

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