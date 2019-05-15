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Євробачення-2019: топ-5 найкращих пісень представника Швеції

15.05.2019

Представник зі Швеції вже за прогнозами букмекерів перебуває на лідируючих позиціях. Хоча у Джона Лундвіка є багато кавер-версій, але неймовірний голос артиста змінює пісні на його манер, додаючи особливу «особисту» родзинку. До вашої уваги топ-5 композицій у виконанні представника Швеції на Євробаченні-2019.

Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: перший півфінал від 16.05.2019

євробачення 2019 швеція

Фото взято з джерела: expressen.se

John Lundvik  – «When We Were Young» (Adele Cover)

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John Lundvik – «Pillowtalk» (Zayn Cover)

John Lundvik – «Man in the mirror»

John Lundvik – «Friday Saturday Sunday»

John Lundvik – «Too Late For Love»

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