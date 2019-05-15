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Євробачення-2019: топ-5 найкращих пісень представника Азербайджану

15.05.2019

Чингіз Мустафаєв представить Азербайджан на Євробаченні-2019. Артист вже не вперше намагається потрапити на міжнародний пісенний конкурс Євробачення. У 2011 році Чингіз брав участь у відбіркових турах, але так і не зміг потрапити навіть у фінал. Прослухати топ-5 пісень від виконавця можна саме зараз.

Євробачення 2019: дивитись онлайн-трансляцію другого півфіналу від 16 травня 2019

євробачення 2019 азербайджан

Фото взято з джерела: instagram.com/chingizmustafayev

Chingiz Mustafayev – «Truth»

Chingiz Mustafayev & Palmas – «Girls like you»

Chingiz Mustafayev – «Tenha gezen»

Chingiz Mustafayev – «Get»

Chingiz Mustafayev & Palmas – «Sen»

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