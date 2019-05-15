Євробачення-2019: топ-5 найкращих пісень представника Азербайджану
15.05.2019
Чингіз Мустафаєв представить Азербайджан на Євробаченні-2019. Артист вже не вперше намагається потрапити на міжнародний пісенний конкурс Євробачення. У 2011 році Чингіз брав участь у відбіркових турах, але так і не зміг потрапити навіть у фінал. Прослухати топ-5 пісень від виконавця можна саме зараз.
Євробачення 2019: дивитись онлайн-трансляцію другого півфіналу від 16 травня 2019
Chingiz Mustafayev – «Truth»
Chingiz Mustafayev & Palmas – «Girls like you»
Chingiz Mustafayev – «Tenha gezen»
Chingiz Mustafayev – «Get»
Chingiz Mustafayev & Palmas – «Sen»
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