Євробачення-2019: топ-5 найкращих пісень представниці Північної Македонії
15.05.2019
Цього року Північну Македонію на Євробаченні представить Тамара Тодевська. Нагадуємо, зірка буде підкорювати міжнародний конкурс із композицією «Proud». Окрім цієї пісні, у виконавиці є ще багато цікавих робіт. Саме зараз пропонуємо прослухати топ-5 пісень від неймовірно талановитої Тамари Тодевської.
Євробачення 2019: дивитись другий півфінал 2019 від 16.05.2019 – онлайн-трансляція
Tamara Todevska – «Doviduvanje tago»
Tamara Todevska – «Bash na tebe»
Tamara Todevska feat DNK – «Frazi Ljubovni»
Tamara Todevska – «SOVRSEN KRAJ»
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Tamara Todevska – «Proud»
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