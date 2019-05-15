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Євробачення-2019: топ-10 найкращих пісень представниці Румунії

15.05.2019

Співачка і композитор Естер Піоні виступить на Євробаченні-2019 з піснею «On a Sunday». Справжнє ім’я артистки Олександра Крецу. Зірка отримала почесне право представляти Румунію, здобувши перемогу у відборі «Selecţia Naţională»-2019. Познайомитися з творчістю співачки можна саме зараз, прослухавши топ-5 пісень Естер Піоні.

Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019

євробачення 2019 румунія

Фото взято з джерела: instagram.com/ester.peony

Ester Peony – «On a Sunday»

Ester Peony – «Dig It»

Ester Peony – «Leaving Tomorrow»

Ester Peony – «So Fine»

Більше на тему: Євробачення-2019: організатори змінили порядок оголошення результатів

Ester Peony – «On My Way»

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