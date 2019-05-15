Євробачення-2019: результати голосування в першому півфіналі
Ось і закінчився перший півфінал Євробачення-2019! Хто пройшов у фінал пісенного конкурсу з першої половини виконавців? Які результати голосування від 14.05.2019? Детальніше читайте в матеріалі.
Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019Сьогодні свої композиції представили учасники з 17 країн: Кіпр, Чорногорія, Фінляндія, Польща, Словенія, Чехія, Угорщина, Білорусь, Сербія, Бельгія, Грузія, Австралія, Ісландія, Естонія, Португалія, Греція, Сан-Марино.
Всі, хто дивився Євробачення-2019, звичайно, вже знають результати голосування. Але є і ті шанувальники міжнародного конкурсу, які пропустили цю подію. Спеціально для них ми коротко розповімо, як все відбувалося.
За результатами оцінювання суддів і глядацького голосування від 14.05.2019, у фінал Євробачення-2019 проходять такі країни:
- Греція;
- Білорусь;
- Сербія;
- Кіпр;
- Естонія;
- Чехія;
- Австралія;
- Ісландія;
- Сан-Марино;
- Словенія.
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Нагадуємо, що другий півфінал відбудеться 16 травня, а фінал Євробачення-2019 – 18 травня. Дивіться виступи найкращих артистів у прямому ефірі на телеканалі СТБ.