Ось і закінчився перший півфінал Євробачення-2019! Хто пройшов у фінал пісенного конкурсу з першої половини виконавців? Які результати голосування від 14.05.2019? Детальніше читайте в матеріалі.

Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019 Сьогодні свої композиції представили учасники з 17 країн: Кіпр, Чорногорія, Фінляндія, Польща, Словенія, Чехія, Угорщина, Білорусь, Сербія, Бельгія, Грузія, Австралія, Ісландія, Естонія, Португалія, Греція, Сан-Марино.

Всі, хто дивився Євробачення-2019, звичайно, вже знають результати голосування. Але є і ті шанувальники міжнародного конкурсу, які пропустили цю подію. Спеціально для них ми коротко розповімо, як все відбувалося.

За результатами оцінювання суддів і глядацького голосування від 14.05.2019, у фінал Євробачення-2019 проходять такі країни:

Греція;

Білорусь;

Сербія;

Кіпр;

Естонія;

Чехія;

Австралія;

Ісландія;

Сан-Марино;

Словенія.

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Нагадуємо, що другий півфінал відбудеться 16 травня, а фінал Євробачення-2019 – 18 травня. Дивіться виступи найкращих артистів у прямому ефірі на телеканалі СТБ.

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