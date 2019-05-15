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Євробачення-2019: результати голосування в першому півфіналі

15.05.2019

Ось і закінчився перший півфінал Євробачення-2019! Хто пройшов у фінал пісенного конкурсу з першої половини виконавців? Які результати голосування від 14.05.2019? Детальніше читайте в матеріалі.

Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019евровидение 2019Сьогодні свої композиції представили учасники з 17 країн: Кіпр, Чорногорія, Фінляндія, Польща, Словенія, Чехія, Угорщина, Білорусь, Сербія, Бельгія, Грузія, Австралія, Ісландія, Естонія, Португалія, Греція, Сан-Марино.

Всі, хто дивився Євробачення-2019, звичайно, вже знають результати голосування. Але є і ті шанувальники міжнародного конкурсу, які пропустили цю подію. Спеціально для них ми коротко розповімо, як все відбувалося.

Евровидение 2019 результаты первого полуфинала

За результатами оцінювання суддів і глядацького голосування від 14.05.2019, у фінал Євробачення-2019 проходять такі країни:

  • Греція;
  • Білорусь;
  • Сербія;
  • Кіпр;
  • Естонія;
  • Чехія;
  • Австралія;
  • Ісландія;
  • Сан-Марино;
  • Словенія.

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Нагадуємо, що другий півфінал відбудеться 16 травня, а фінал Євробачення-2019 – 18 травня. Дивіться виступи найкращих артистів у прямому ефірі на телеканалі СТБ.

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