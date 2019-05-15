Євробачення-2019: які країни виступатимуть у другому півфіналі
15.05.2019
Євробачення-2019 пройде в ізраїльському місті Тель-Авів 14, 16 і 18 травня. Ми підготували список країн – учасниць другого півфіналу, який відбудеться 16 травня 2019 року. Подробиці – в матеріалі.
Євробачення 2019: дивитись онлайн-трансляцію другого півфіналу від 16 травня 2019
У другому півфіналі виступлять 18 учасників у такому порядку:
- Вірменія: Srbuk – «Walking Out»
- Ірландія: Сара Мактернан – «22»
- Молдова: Анна Одобеску – «Stay»
- Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»
- Латвія: Carousel – «That Night»
- Румунія: Естер Піоні – «On a Sunday»
- Данія: Leonora – «Love Is Forever»
- Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»
- Австрія: Pænda – «Limits»
- Хорватія: Roko – «The Dream»
- Мальта: Michela – «Chameleon»
- Литва: Jurij Veklenko – «Run with the Lions»
- Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»
- Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»
- Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
- Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»
- Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»
- Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»
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Нагадуємо, на Євробаченні-2019 буде четверо харизматичних ведучих: Ерез Таль, Бар Рафаелі, Ассі Азар, Люсі Айоуб. Вийшло перше офіційне фото ведучих пісенного конкурсу. Щасливі, з посмішкою на обличчі, вони так само, як і всі шанувальники Євробачення, очікують старт наймасштабнішого пісенного конкурсу в Європі.
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