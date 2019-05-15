Учора, 14 травня, закінчився перший півфінал Євробачення-2019 у Тель-Авіві. Свої композиції представили учасники з 17 країн. І тільки 10 з них потрапили у фінал популярного музичного конкурсу. Як пройшов перший півфінал? Чий виступ був найбільш епатажним? Дивіться фотодобірку в нашому матеріалі!

Дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу від 16.05.2019

У 2019 конкурс Євробачення відкрила переможниця минулого року Нетта Барзілай з піснею «Toy».

На Євробаченні-2019 Кіпр представила грузинська поп-виконавиця Тамта Годуадзе. Запальна дівчина пройшла у фінал конкурсу.

Гурт D-moll, що представляв Чорногорію, виступив у першій половині першого півфіналу під номером 2.

Фінляндію представив дует Darude feat. Sebastian Rejman з піснею «Look Away».

Польщу в цьому році представив вокальний ансамбль Tulia з романтичної композицією «Fire of Love». Фольклорний ансамбль виступив з поп-рок-піснею, чим дуже здивував глядачів шоу.

Представники Словенії, дует «Зала Краль & Гашпер Шантль», підкорили сцену європейського конкурсу.

Чехію представили Lake Malawi з піснею «Friend оf а Friend». Музиканти виступили під номером 6.

Від Угорщини на пісенному конкурсі Євробачення-2019 виступав Йоці Папаї з піснею «Az én apám». Нагадаємо, співак не вперше бере участь у міжнародному конкурсі, він посів 8-ме місце на Євробаченні-2017.

Наймолодша учасниця, 16-річна ZENA з Білорусі, динамічно виступила на сцені музичного шоу. З танцювальним хітом «Like ІT» дівчина потрапила до фіналу.

Сербію в цьому році на пісенному конкурсі представила Невена Божович з піснею «Kruna».

На Євробаченні-2019 від Бельгії виступив Eliot з піснею «Wake up», яку написав П’єр Дюмулен. Саме він створив також композицію для учасниці Євробачення-2017 співачки Бланш.

Ото Немсадзе отримав право поїхати в Тель-Авів на міжнародний конкурс після перемоги в грузинському відборі. Співак на музичному конкурсі представив пісню «Keep On Going».

Австралія у цьому році для поїздки на Євробачення вибрала Кейт Міллер-Хейдке. Співачка представила країну з композицією «Zero Gravity».

Ісландію представив сатиричний гурт арт-естрадного мистецтва Hatari. Музиканти вразили своїм своєрідним виступом.

Віктор Крон виступив від Естонії з піснею «Storm».

Композиція Конана Осіріса «Telemóveis» увійшла в топ португальських трендів — YouТube і Spotify. Але співак не зміг пройти у фінал з відомою піснею.

Цього року від Греції на Євробачення поїхала греко-канадська співачка Катерина Дуска. Пісня, з якою зірка підкорювала пісенний конкурс, називається «Better Love».

Сан-Марино представив співак, телеведучий і за сумісництвом успішний продюсер Серхат.

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