Добрий серіал «Доньки-матері» не перестає дивувати. Щойно новий коханий головної героїні переїхав до неї, коли раптом на порозі з’явилися непрохані гості. Мама Наталі вирішила провідати доньку. Чим закінчиться ця несподівана зустріч?

Новий коханий Юра переїхав до Наталі. Здавалось б, їхнє особисте життя почало нарешті налагоджуватися. Але раптом на порозі з’явилися непрохані гості — приїхала мама героїні.

Виявляється, Наталя не розповіла мамі останні новини. А та вирішила просто провідати свою доньку, адже сильно за нею скучила. Героїня серіалу «Доньки-матері» побоялась, що мама дізнається про розлучення, її вагітність та вагітність 16-річної Христини. Наталя відчайдушно намагатиметься врятувати власне становище.

Чи дізнається мама Наталі про нове життя своєї доньки? До чого призведе ця несподівана зустріч? Дивіться вже сьогодні продовження серіалу «Доньки-матері» о 20:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Доньки-матері»: чи зіпсує раптовий приїзд мами особисте життя Наталі? Серіал Доньки-матері - 27, 28, 29, 30, 31, 32 серії на сайті СТБ вже 15.05.2019. Про що сюжет 27, 28, 29, 30, 31, 32 серій серіалу Доньки-матері читайте в анонсі

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