Вєрка Сердючка виступить на Євробаченні-2019 у Тель-Авіві як запрошена зірка. 12 травня артистка ефектно з’явилася разом зі своєю сценічною мамою на відкритті конкурсу. В руках у зірки була пляшка шампанського! Детальніше – в матеріалі.

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Українська зірка, як зазвичай, зробила свій вихід у світ цікавим. Вєрка Сердючка вийшла разом із пляшкою шампанського і випила святковий напій разом із ведучою заходу.

Пісня, яку Сердючка (Андрій Данилко) виконає на Євробаченні-2019, називається «Toy». Це саме та композиція, з якою Нетта Барзілай підкорила міжнародний конкурс минулого року.

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Нагадуємо, що перший півфінал Євробачення-2019 почнеться 14 травня о 22:00.

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